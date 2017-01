Hisenda reforça les eines informàtiques per controlar grans fortunes i el frau de l'IVA

El nou Pla de Control Tributari per al 2017 per perseguir el frau fiscal presentarà de novetat la implantació de noves eines informàtiques molt més sofisticades i amb capacitat d'intercanviar dades de diferents orígens per controlar irregularitats entre nivells de consum i les rendes declarades, segons ha avançat Hisenda.

Amb aquestes noves eines informàtiques es vol centrar la lluita contra el frau fiscal en la supervisió del patrimoni de les grans fortunes, la lluita contra l'economia submergida, especialment amb la persecució del frau de l'IVA, que inclouran «pentinats» de la inspecció fiscal en sectors d'activitat en concret i el control de les pràctiques d'elusió fiscal amb mecanismes molt sofisticats que freguen la legalitat per afavorir l'ocultació de patrimonis.

El nou pla es publicarà aquest divendres en el Butlletí Oficial de l'Estat. Hisenda assegura que el control dels patrimonis de persones físiques requereix de l'ús de «sofisticades» eines d'anàlisi per investigar i «comprendre» complexos entramats financers i societaris.

Amb aquestes noves eines, Hisenda espera incrementar la recaptació. En el cas de patrimonis de 10 milions d'euros que s'han fet en els últims 5 anys, l'actuació de la inspecció ha obtingut una recaptació addicional de 400 milions d'euros. L'Agència preveu que amb aquests nous instruments es pugui fer un «salt qualitatiu» en el control patrimonial perquè ajudaran a detectar «alteracions patrimonials i transvasaments de rendes efectuades a partir de tècniques agressives» de planificació fiscal o l'ús de societats interposades.