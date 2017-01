El nombre d´aturats es redueix 110.100 el 2016 a Catalunya i la taxa és del 14,85%

El 2016 va tancar amb 558.500 persones sense feina a Catalunya, cosa que suposa una disminució de 110.100 aturats en el conjunt de l'exercici, el 16,48%, la reducció més gran fins ara registrada des de l'any 2002, quan comença la sèrie de l'Enquesta de la Població Activa (EPA) que publica trimestralment l'Institut d'Estadística espanyol. Tot i aquesta important reducció en termes interanuals, en el quart trimestre de l'any es va registrar un increment dels aturats de 6.000 persones, l'1% més que el trimestre anterior, cosa que va fer créixer la taxa de l'atur fins al 14,85%, dues dècimes més que el tercer trimestre. L'ocupació l'any 2016 va augmentar de 100.700 persones, el 3,25% més, amb l'increment més gran fins ara registrat des de l'any 2007.

En el conjunt de l'estat, el nombre de desocupats va baixar 541.700 persones el 2016, fins a situar la xifra total d'aturats en 4.237.800, la menor dels últims set anys.

A Catalunya, l'ocupació del quart trimestre es va situar en 3.202.600 persones, cosa que suposa també una reducció del volum de persones ocupades de 21.300 persones en relació amb el tercer trimestre, el 0,66% menys. Des de l'inici de la crisi l'any 2008, en termes trimestrals, el quart trimestre de l'EPA a Catalunya sempre ha registrat una caiguda de l'ocupació. Tot i aquest comportament en termes trimestrals, el quart trimestre, coincidint amb el final de l'exercici anual, l'ocupació a Catalunya ha tancat l'any amb creixements del nombre de persones ocupades des de l'any 2013.

Aquest any 2016 és l'exercici amb què es pot observar un augment més alt de l'ocupació interanual des de l'inici de la crisi i en concret des de l'any 2007, quan l'ocupació va créixer 105.400 persones en relació amb el 2006.

La creació de l'ocupació en el sector industrial cau en termes anuals per primer vegada en un quart trimestre des de l'any 2014. El quart trimestre, l'ocupació industrial es va situar en 581.200 persones, el 0,66% més que el tercer trimestre, però l'1,44% menys que el 2015. Mentre que els dos anys anteriors, el 2014 i el 2015, l'ocupació industrial va augmentar 32.000 persones i 21.300 persones, respectivament, en aquest últim exercici del 2016 l'ocupació industrial, molt vinculada al canvi de model de producció, ha caigut 8.500 persones.

En direcció contrària al sector industrial, marxen els altres sectors d'activitat que augmenten tots l'ocupació en termes anuals. El sector serveis, motor de la recuperació de l'ocupació, fet que coincideix amb registres rècords del turisme els últims anys, ha situat el cens de treballadors en tancar el 2016 en 2.382.600 persones, cosa que suposa el 0,89% menys que el tercer trimestre, però 100.000 ocupats més que fa un any, el 4,38% més.

La construcció va situar el nombre d'ocupats a Catalunya en 185.400 persones, cosa que suposa una caiguda del 3,24% en relació amb el tercer trimestre, i un augment de 7.600 persones, el 4,27% més, en relació amb el tancament de l'exercici del 2015. Finalment, el sector agrari va situar el nombre d'ocupats en tancar el 2016 en 53.300 persones, el 4,51% més que el tercer trimestre de l'any i 1.600 ocupats més que el 2015, el 3,09% més.

El secretari general de Treball de la Generalitat, Josep Ginesta, es va felicitar ahir per les dades de l'EPA però va avançar que aquest 2017 no serà previsiblement tan bo i que el Govern «seguirà treballant» per possibilitar que els aturats trobin feina i que els treballadors tinguin condicions i salaris dignes.

Els sindicats CCOO i UGT de Catalunya, per la seva banda, van denunciar que l'any passat va augmentar la precarietat i la temporalitat en l'ocupació malgrat la reducció del nombre d'aturats. En sengles comunicats, CCOO va afirmar que l'«elevada» xifra de desocupats «evidencia» que el mercat laboral continua arrossegant problemes «que impedeixen una veritable recuperació», mentre que, segons el parer d'UGT, la reducció de l'atur i l'increment de l'ocupació s'està aconseguint «a costa d'augmentar la precarietat laboral». Per això aquest sindicat va urgir a fomentar la contractació indefinida, a derogar la reforma laboral i a impulsar un sou mínim interprofessional de 1.000 euros.