La quantitat de permisos de maternitat davalla l´1,43%

El nombre de permisos de maternitat a Catalunya ha caigut l'1,43% aquest 2016. Segons l'Institut Nacional de la Seguretat Social, se n'han concedit 48.814. Amb tot, Catalunya és el segon territori de l'Estat on se n'han atorgat més. Al capdavant del rànquing hi ha Andalusia, amb 49.613. Del total de permisos concedits a Catalunya durant el 2016, 47.832 van ser gaudits per la mare –l'1,66% menys que en el mateix període de l'any anterior– i 982 pel pare –l'11,34% més que l'any passat. La despesa va ser de 301,2 milions d'euros, una xifra que suposa un descens de l'1,43% respecte al mateix període del 2015. A l'Estat el nombre de permisos es va mantenir estable: el 2016 es van concedir 278.509 prestacions, el 0,04% més que el 2015.