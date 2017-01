Oliu assegura que el Banc Sabadell «no té cap intenció» de canviar la seva seu

El president de Banc Sabadell, Josep Oliu, va voler deixar clar ahir que la seva entitat «no té cap intenció» de canviar el seu domicili social, ja que no veu «cap risc polític a la vista» que pugui posar en perill la seva permanència en el sistema financer europeu. Oliu va aclarir així les declaracions que va realitzar a principi de mes en una conferència a Sabadell, on va advertir que l'entitat podria traslladar la seva seu social sense haver de convocar una junta d'accionistes en cas que necessités l'«aixopluc» de la Unió Europea. Durant la roda de premsa de presentació de resultats (l'entitat va guanyar l'any passat 710,4 milions d'euros, el 0,3% més que l'any anterior, després de realitzar dotacions per import 1.427 milions d'euros, 410 d'ells corresponents a les clàusules terra), Oliu va insistir dir que la previsió del banc és seguir operant en el marc regulador europeu.