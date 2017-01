El preu de l'electricitat al mercat majorista baixarà avui el 19,1% respecte al d'ahir fins a situar-se en una mitjana de 61,42 euros el megawatt hora (MWh), segons l'OMIE, l'operador del mercat.

El preu mitjà negociat per a aquest dissabte era ja ahir el 33,1% més barat que els 91,88 euros per megawatt hora assolits dimecres, que van suposar el nivell més alt des de desembre del 2013. A més, els pics màxims no superaran els 80 euros per MWh, enfront dels més de cent de dimecres. És habitual que els preus baixin en cap de setmana, quan hi ha menys demanda per haver-hi menys activitat empresarial.

El preu majorista manté una senda descendent des de fa tres dies, ja que ha passat de 91,88 euros, dimecres, a 87,88 euros, dijous; 75,93 euros, ahir, i baixarà fins a 61,42 euros avui. Els preus del mercat elèctric majorista, que són al voltant del 35% de la tarifa regulada, es negocien amb un dia d'antelació. Els 91,88 euros de dimecres van ser el preu més alt des del 18 de desembre del 2013, data en què va arribar als 91,89 euros. Uns dies abans, el 8 de desembre del 2013, el preu majorista havia arribat a 93,11 euros. El màxim històric diari es va marcar l'11 de gener del 2002, amb una mitjana de 103,76 euros.