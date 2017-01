L´Enginyer Tècnic Industrial, o el Graduat en Enginyeria

Què fem els col·legis professionals?

El Col·legi d´Enginyers Tècnics Industrials de Manresa és una entitat de dret públic de caràcter professional que té per objectiu dotar els Enginyers Tècnics Industrials d´una institució de defensa i representació dels seus interessos que, a més a més, contribueix a garantir als ciutadans un servei de màxima qualitat per part d´aquests professionals de la Catalunya Central. A banda d´aquesta tasca oficial i regulada, el col·legi nodreix els seus col·legiats i associats de diferents serveis:

Visats i registres de tots els treballs i certificacions.

Formació específica i continuada. Ajuts econòmics per portar-la a terme.

Borsa de treball. Ajuts a la inserció laboral. Acompanyaments.

Assessorament tècnic. Normativa. Normes UNE-EN.

Assessorament jurídic, comptable i fiscal.

Lloguer d´equips de mesura i d´espais de treball. Préstec de vehicle-furgoneta 9 places.

Arxiu o magatzem a disposició.

Assegurança de responsabilitat civil específica.

Servei de mútua col·legial (MUPITI).

Xerrades tècniques, sortides i visites tècniques, i altres activitats culturals.

Comunicació i informació permanent i especialitzada per als col·legiats, a través de diferents canals.

Acords amb entitats i avantatges diversos per als col·legiats.

Què es un Enginyer Tècnic Industrial o Graduat?

Tothom intueix, més o menys, la feina que fa un metge, un advocat o un periodista. Però, què fa un enginyer tècnic industrial? Els enginyers tècnics industrials es caracteritzen per la seva versatilitat. Treballen en instal·lacions, peritatges, productes, prestacions estètiques, llicències d´activitats, projectes i un llarg etcètera. El dia a dia de qualsevol ciutadà està molt lligat a la feina d´aquests tècnics.

Si vull comprar-me un cotxe a l´estranger, o vull climatitzar un local, probablement en necessitaré un!

Són professionals que estan en disposició de portar a terme el projecte, construcció, muntatge i manteniment de qualsevol producte, estructura o sistema, ja sigui mecànic, elèctric, electrònic o químic, entre d'altres.

Per exemple, quan un ciutadà adquireix un local per establir-hi un negoci es pot trobar que l´estructura del local o la tipologia fan impossible que en aquelles quatre parets s´instal·li el comerç que es volia. Però el local ja està llogat –o comprat– i l´esforç per adequar-lo pot ser molt costós. Un enginyer tècnic industrial o un graduat en enginyeria de les nostres especialitats coneix la normativa i pot assessorar prèviament el comprador per evitar problemes.

També treballen en activitats professionals com ara l'empresa, l'ensenyament o la funció pública. Desenvolupen funcions relacionades amb la gestió de projectes, la gerència, el manteniment, l´I+D+I, la prevenció de riscos laborals, la qualitat, el medi ambient, el comercial, les compres, les activitats formatives, etc.

Si necessiteu aquest professional, adreceu-vos al Col·legi i us posaran en contacte amb la persona que millor s´adequa a les vostres necessitats!