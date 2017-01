Una prescripció exponencial

Ialaena és una empresa manresana que agrupa, en aquests moments, un total de 16 professionals experts en diferents àmbits i que va néixer amb la voluntat de poder oferir serveis variats de diversos professionals des d´un únic espai.

De fet, segons explica el seu gerent, Xavier Codinach, l´empresa va néixer per iniciativa de l´assessoria Cervera Gonfaus i associats. Codinach explica que, sovint, molts clients de l´assessoria els demanaven serveis adicionals que ells no prestaven i d´una manera informal els recomanaven professionals de confiança que coneixien. Quan el local del costat de l´empresa va quedar buit, es van plantejar adquirir-lo per portar-hi a terme alguna activitat. I van tenir la idea de poder establir Ialaena.

Es tracta d´una nova empresa en la qual els diferents professionals s´hi integren, tot i que Codinach puntualitza que han de superar alguns filtres que ells posen, però que a canvi els reserven exclusivitat en el seu àmbit, i que actualment són 16, encara que en les properes setmanes preveuen incorporar dos professionals més a l´equip.

Un cop superada aquesta selecció, els professionals continuen tenint la mateixa independència d´abans, encara que també poden optar per anar a treballar a les instal·lacions de Ialaena. Tot i així, el mateix Codinach puntualitza que no és un espai de coworking, encara que disposa de diferents taules i també sales de reunions. De fet, molts dels professionals associats continuen treballant des de casa o al despatx que ja tenien anteriorment. En aquest sentit, defineix la seva pertinença a Ianalena com «un aparador més». Actualment, la firma agrupa professionals d´àmbits tan diversos com el dret, l´enginyeria, el màrqueting, l´assessoria de banca o els riscos laborals, entre d´altres.

Codinach explica que per formar part del grup de professionals cal reunir un perfil determinat amb tres requisits bàsics: ser expert en un àmbit concret, professionalitat i també tenir un tarannà concret, en el qual la persona sigui de confiança, tingui transparència i també inverteixi hores en el projecte i sigui proactiu. En aquest sentit, aclareix que demanen que es facin propostes i, tal com altres professionals li poden aportar clients, ell també recomani els que formen part de la xarxa.

A més, cal pagar una quota d´inscripció i després hi ha tarifes mensuals en funció dels serveis que es contractin a Ialaena, com per exempler el lloguer d´un espai i els serveis addicionals, com el telèfon o les fotocòpies. A més, cal pagar una comissió per prescripció en les feines que arriben a través de la xarxa. Una part és per al mateix funcionament intern i l´altra, per al prescriptor. Per tots aquests motius, assenyala que una de les bases és la «confiança» que es pot establir entre els diferents membres.

Tot i que actualment és cadascun dels professionals qui ofereix el seu pressupost quan es demana un projecte, l´empresa està treballant per tal de poder oferir paquets en els quals intervinguin associats de diferents àmbits. En aquest sentit, Codinach assegura que els professionals són tots de «proximitat», un fet que els dóna «agilitat» i a més a més permet uns preus més «ajustats».

D´altra banda, explica que actualment també estan treballant per tal de poder establir convenis perquè els seus clients disposin de condicions preferents en serveis de grans empreses i que els petits professionals no poden oferir per ells mateixos.