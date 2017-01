La banca per a grans clients ha crescut al 5% anual durant la crisi

La banca privada, especialitzada en grans patrimonis, ha crescut al 5% anual en volum i clients durant els anys de la crisi, un ritme molt més dinàmic que la banca convencional. Així ho expliquen a Regió7 Jorge Gordo i Sergio Car-rasco, director de Banca Privada de BBVA Espanya i director de la territorial Catalunya de Banca Privada d'aquest banc, respectivament, que dimecres passat van ser a Manresa per explicar als seus clients territorials els escenaris econòmics previstos per a aquest any. El BBVA ofereix serveis de banca privada a patrimonis superiors als 500.000 euros. El banc gestiona els diners de 50.000 clients al conjunt de l'estat, i un volum de capital de 60.000 milions d'euros. L'entitat té, a les comarques centrals, mig miler de clients de banca privada. El pes dels clients de banca privada a Manresa i el seu entorn és significatiu respecte del conjunt de la territorial Catalunya del banc, ja que l'entitat va assumir l'herència de l'extinta Caixa Manresa.

La banca privada gestiona grans patrimonis, amb mínims patrimonials que varien segons el banc. No fa estricte assessorament fiscal, però ajuda el client a trobar «l'estructura òptima per reduir l'impacte fiscal», diu Gordo. El tractament de riscos, en aquesta indústria bancària, és clau: «durant la crisi ens hem adonat que fins i tot grans fortunes han caigut per no tenir una valoració adequada de riscos. És necessari tenir clara l'estratègia d'inversió», apunten els responsables de Banca Privada del BBVA.

Segons Gordo, el creixement del client de banca privada en aquests últims temps s'explica per «la incertesa i la volatilitat, que ha fet que molts patrimonis que no estaven atesos per unitats especialitzads s'hagin adonat que necessitaven més assessorament». Un altre factor ha estat la caiguda dels tipus d'interès, diu Gordo, que ha provocat una baixa rendabilitat dels dipòsits a termini. «Cal maximitzar el rendiment i és quan calen figures especialitzades».

«Cada vegada hi ha client amb més diner», confirma Gordo, per a qui la venda d'empreses, que havia estat aturada els últims exercicis, ha estat un motor de creixement patrimonial. «Ara apareixen noves fonts de riquesa que havien estat anestesiades durant la crisi. A més, estan creixent els beneficis empresarials i els que han sobreviscut a la crisi tenen avui una posició molt més sòlida», afirma. Per a Sergio Carrasco, l'amnistia fiscal de l'any 2012 no ha estat decisiva per fer aflorar nous patrimonis. «Van ser anècdotes no gens signficatives. Però és cert que en moments de primes de 600 punts bàsics el diner va marxar a fora i ha anat tornant gradualment, perquè tenir-lo a l'estranger és molt costós».

Carrasco insisteix que la banca privada «és molt rigorosa amb l'admissió de clients. Si algú ve amb deu milions d'euros però no pot justificar-ne l'origen, no els podrà dipositar». Carrasco i Gordo afirmen que «assessorar per reduir la factura fiscal no és evasió fiscal. En cap cas es tracta de maniobres d'enginyeria financera per evadir, sinó per explicar la bondat dels productes que al final són fiscalment més beneficiosos. Com passa en la banca comercial: on hi ha més interesseos, on hi ha menys comissions...». «La nostra trajectòria ens avala», diu Gordo, que recorda que BBVA ha estat reconegut pel Financial Times per setè any consecutiu com la millor banca privada d'Espanya.

«Com més patrimoni té, el client té necessitats més complexes. No és el mateix parlar sobre el fet que no em funciona la targeta de crèdit que sobre què he de fer amb 600.000 euros que vull invertir. Són converses que s'allarguen més en el temps, i en les quals el client vol veure l'interlocutor», diuen Gordo i Carrasco. Per això la banca privada tendeix a fer prevaler la relació presencial amb el client, tot i que està potenciant també les eines digitals per atendre les necessitats concretes d'aquest sector. En aqualsevol, cas, una dinàmica inversa a la que segueix la banca comercial, que amb les grans concentracions bancàries i amb l'aposta per la digitalització dels serveis ha reduït els seus punts d'atenció personal als clients. El BBVA defensa que aquesta és una política derivada del fet d'«adaptar-nos al que demana el client. Als barris amb molta gent gran, les oficines continuen funcionant, però tenim moltes zones en què ja ningú va a les oficines. La gent compra bitllets d'avió per internet, totes les àvies estan a WhatsApp. Aquesta és una realitat que no podem obviar. Però el client es pot adreçar al banc com ho necessiti», afirmen fonts de l'entitat.