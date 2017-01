El BBVA pronostica un any de creixement global moderat i una inflació accelerada per a aquest 2017

Els experts del BBVA en estratègia d'inversió avancen que aquest 2017 espren que sigui de «creixement global moderat, del 3% al 3,2%», i d'una acceleració de la inflació, «als nivells que tenia, però que no podíem veure pels baixos preus del petroli». Així ho va explicar a Manresa Enrique Marazuela, director d'Inversions de BBVA Espanya Banca Privada i president de CFA Society Spain.

Per a Marazuela, aquest serà un any marcat també per la incertesa «natural als mercats financers, però que també provenen de l'entorn polític». L'expert insisteix que «un hard Brexit seria dolent, i influiria en la variable financera enguany però no en l'econòmica fins als anys 2018 i 2019». Marazuela recorda que aquest 2017 també hi ha conteses electorals de pronòstic incert a Alemanya, França i Holanda, i que hi ha la incògnita encara sobre els efectes de l'administració Trump.

Marazuela creu que els EUA continuaran pujant els tipus d'interès, que es mantindran estables a Europa, tot i la retirada progressiva dels estímuls monetaris. «Ja no caldrà una expansió monetària tan potent per evitar la deflació», apunta. En aquest context, Marazuela no recomana als seus clients adquirir renda fixa i apostar per la renda variable, tot i que «hi ha l'oportunitat de valorització dels bons emergents». «A Europa som l'etern candidat a anar bé, i crec que aquest any serà bo si no hi ha un accident que no sóc capaç ara de pronosticar». Marazuela recorda que «nosaltres gestionem en funció del perfil de risc, no dels esdeveniments».