L'FMI demana a Espanya que augmenti l'IVA per afrontar el deute

La millora de l'economia a Espanya permetrà que es recuperin els nivells del PIB previs a la crisi «a mitjan aquest any», però cal mantenir el camí reformista i apostar per un ajust fiscal «gradual» que inclogui una pujada de l'IVA, va apuntar ahir el Fons Monetai Internacional (FMI).

Atès que dos terços de l'ajust fiscal aconseguit els últims tres anys s'ha basat en les retallades de la despesa, l'FMI recomana ara centrar-se a incrementar els ingressos fiscals i no fer marxa enrere en l'agenda reformista. «A la llum del voluminós deute públic i l'expansió fiscal estructural dels dos darrers anys, la prioritat hauria de centrar-se en les mesures d'ingressos que menys distorsionin com la pujada de la recaptació per IVA [...] i augmentar les taxes i impostos mediambientals», va assenyalar l'FMI en el seu informe de revisió anual de l'economia espanyola, conegut com a article IV.

A Espanya, només el 60% de la cistella de la compra paga l'IVA complet, comparat amb el 70% a França i el 80% a Alemanya, va subratllar la cap de la missió de l'FMI per a Espanya, Andrea Schaechter, en una trucada telefònica per presentar l'informe. Schaechter va destacar que l'organisme calcula que el dèficit fiscal serà del 3,2% per a aquest any, una dècima per sobre de la meta pactada amb Europa.

Per això, va indicar que l'era de l'austeritat ha quedat enrere i que el focus ara ha de ser avançar en un ajust «gradual» a mitjà termini, que va xifrar en prop del 0,5% anual per estabilitzar els comptes públics i reduir el deute que es preveu que continuï per sobre del 99% del PIB aquest any.

L'FMI va subratllar que preveu que la «impressionant recuperació econòmica» permeti recuperar els nivells d'abans de la crisi «a mitjan aquest any», encara que es desaccelerarà en els pròxims dos anys, després del 3,2% del 2016, amb creixements estimats del 2,3% i 2,1%, respectivament. Quan els «vents de cua» es difuminin, el creixement econòmic a Espanya tendirà cap al potencial actual del voltant de l'1,5%. Com a conseqüència, va recalcar que «és molt important no fer marxa enrere en les reformes estructurals adoptades els últims anys» per no fer descarrilar el creixement, especialment en reconèixer que hi ha més fragmentació política a Espanya després de les eleccions de l'any passat.