Míriam Ponsa desfila avui amb «La ruta dels Balcans» a la passarel·la 080

La dissenyadora manresana Míriam Ponsa participarà avui en la passarel·la 080 Barcelona Fashion Week amb la col·lecció «La ruta dels Balcans». Les peces de Ponsa es podran veure aquesta tarda, a partir de les 7, al Teatre Nacional de Catalunya. La nova col·lecció de la manresana vol recordar els pobles balcànics i la seva gent, explicava ahir l'empresa en un comunicat. La indumentària tradicional dels Balcans inspira les formes oversize, arrodonides, amb capes sobreposades que formen peces àmplies, que no se cenyeixen al cos. L'aplicació de la cinteria i la passamaneria tenen forta presència en aquesta col·lecció, que té com a teixits majoritàris el cotó, la llana i la seda. Hi predominen el negre i les tonalitats de gris. En aquesta col·lecció Míriam Ponsa treballa conjuntament amb el projecte d'economia social Nunua.