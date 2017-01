El programa de relleu empresarial Reempresa rep un reconeixement global

El projecte Reempresa ha estat reconegut entre els quinze millors exemples de polítiques de desenvolupament municipal a escala mundial per l'informe «Innovation and the City», publicat per la New York University Wagner.

Reempresa és una iniciativa promoguda per la patronal catalana Cecot i Autoocupació, amb la col·laboració del departament d'Economia de la Generalitat i del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), i que dóna suport a la demarcació de Barcelona la Diputació conjuntament amb 35 ens locals. A la Catalunya Central, ofereixen aquest servei destinat a garantir la continuïtat de negocis en perill d'extinció Manresa, Berga, Igualada, Moià i Martorell. «Innovation and the City» inclou Reempresa entre les iniciatives analitzades pel grup d'experts del Centre for an Urban Future durant el 2016.