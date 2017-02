Un centenar d'empresaris s'aplega en el sopar de Sant Eloi del metall bagenc

Un centenar d'empresaris del sector metal·lúrgic del Bages omplien, a l'hora de tancar edició, la Sala Petita del teatre Kursaal de Manresa en la celebració del tradicional sopar de Sant Eloi, que organitza la Patronal Metal·lúrgica. L'acte serveix de punt de contacte entre els empresaris i també per reconèixer la trajectòria d'empreses del territori amb cinquanta anys de recorregut.

Enguany, el reconeixement empresarial ha estat per a la navassenca Inauxa Comercial, especialitzada en la fabricació d'elements per a aparells elevadors nascuda el 1966 a Sabadell i traslladada el 1974 a Navàs; i Agrícola Fargas, dedicada a la venda i reparació de maquinària agrícola, forestal i industrial.

En la prèvia del sopar, va oferir una conferència l'economista Miquel Puig, que va parlar sobre «algunes obsessions sobre el mercat laboral». Abans, Xavier Perramon, president de la patronal, va definir el 2016 com l'any en què «les empreses hem acabat els ajustaments interns per tornar a la rendibilitat adequada». Aquest 2017 es presenta, segons Perramon, com l'any en què s'inicia «un nou cicle pensant en el llarg termini».