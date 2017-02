BBVA guanya 3.475 milions el 2016, el 31,5% més i la xifra més alta des del 2010

El BBVA va obtenir un benefici net atribuït de 3.475 milions d'euros el 2016, el 31,5% més que l'any anterior i la xifra més alta des del 2010, a causa de l'evolució dels ingressos recurrents, la moderació de les despeses i la disminució dels sanejaments.

En una nota enviada ahir a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), el president de l'entitat, Francisco González, explica que aquests resultats, similars als previstos pels analistes, han crescut amb força «gràcies a la diversificació geogràfica i al model de negoci del Grup». Els comptes anuals inclouen «l'impacte de la depreciació dels tipus de canvi, el canvi de perímetre per la incorporació de Catalunya Banc l'abril del 2015 i la compra del 14,89% addicional del banc turc Garanti, que des del tercer trimestre del 2015 es comptabilitza pel mètode d'integració global», explica BBVA.

Així mateix, recorda que el benefici atribuït del 2016 incorpora un impacte negatiu de 404 milions d'euros nets per la dotació en el quart trimestre d'una provisió de 577 milions bruts per cobrir reclamacions lligades a les clàusules sòl dels préstecs hipotecaris. Sobre aquesta qüestió, el president de l'entitat, Francisco González, va dir que el BBVA tornarà els diners de les clàusules sòl tan aviat com sigui possible «a la gent a què hi tingui dret» després del dictamen del Tribunal Suprem, previst per al 15 de febrer.

El banc va establir des del primer moment «un equip potent» per gestionar tot aquest assumpte i calcula que l'impacte de les reclamacions per clàusules sòl indegudes podria ser de 1.200 milions, tot i que han provisionat 577 milions aconsellats per un auditor independent.