Fibracat inicia el seu 18è aniversari amb un vídeo de celebració

L'operadora manresana Fibracat celebra el seu divuitè aniversari amb la presentació en públic d'un vídeo en què personalitats de tots els àmbits feliciten l'empresa per la seva majoria d'edat.

En la salutació d'aniversari apareixen cares conegudes com les de sor Lucía Caram, Andreu Veà, Valentí Junyent, Esteve Pintó, Jordi Singla, Miriam Ponsa, Román Montañez i el President de la Generalitat, Carles Puigdemont.

Meritxell Bautista, directora comercial i de màrqueting de Fibracat, dóna el tret de sortida a un any d'aniversari que, assegura, «estarà ple de notícies, esdeveniments, sorpreses i accions comercials». Bautista agraeix «enormement a tots els protagonistes la seva col·laboració i la seva gran aportació per a aquest any tan especial».

El vídeo es pot visualitzar a l'enllaç https://www.youtube.com/watch?v=2EHqr4b7M5g .