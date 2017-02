El govern central prepara un contracte hipotecari «model»

El ministre d'Economia, Luis de Guindos, va anunciar ahir que la nova Llei Hipotecària contemplarà un contracte «model» que evitaria incerteses i que podria ser el contracte hipotecari a utilitzar de forma generalitzada si les parts ho consideren oportú. De Guindos va insistir en les novetats que inclourà la llei, com l'obligació de la banca de posar a disposició del client una fitxa amb informació detallada sobre les clàusules «més sensibles» de les hipoteques com les d'amortització o de despeses. «La Llei Hipotecària és importantíssima, afecta milers de famílies», va remarcar De Guindos al Congrés. De Guindos va dir que es farà una transposició de la directiva europea a la Llei Hipotecària espanyola «més garantista i protectora del consumidor fins i tot que la mateixa directiva», i va dir que es reforçarà la transparència en les clàusules per evitar opacitats.