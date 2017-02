El 2016 tanca amb 177 noves cooperatives, el 50% més que l´any anterior

El sector de l'economia social i les cooperatives va veure néixer, el 2016, 177 empreses, 96 amb només dos socis, i van fer possible la creació de 46.500 llocs de treball. És l' increment més gran dels dar-rers anys i se sumen al teixit ja existent, i fa que Catalunya ja tingui gairebé 4.000 empreses cooperatives. A més, hi ha registrades 4.000 societats laborals, 60 empreses d'inserció i 211 centres espacials de treball. En el sector de l'economia social també es tenen en compte les 66.000 associacions i les 2.575 fundacions, tot i que, en alguns d'aquests casos, no generen activitat econòmica. Amb tot, es calcula que el tercer sector i l'economia social representa el 8% del PIB, dóna feina al 10% de la població activa i atén més de 5 milions de persones. Per aquest motiu, el departament de Treball vol incidir en l'impuls que s'ha donat al sector els darrers anys i augmenta fins als 14 milions d'euros el pressupost del programa Aracoop.