ICL provoca el relleu de la cúpula directiva de l'empresa a les mines de Súria i Sallent

La cúpula directiva de les mines del Bages deixarà la companyia en les properes setmanes. Segons ha pogut saber aquest diari, la matriu israeliana de la companyia ha donat a conèixer mitjançant un comunicat intern que el conseller delegat, Pablo de Lastres, abandona el projecte d'ICL. Tot i que aquest extrem no ha transcendit, aquesta marxa hauria estat dictada per la multinacional en el marc d'un relleu general a la compa-nyia. De Lastres deixarà ICL el proper 30 d'abril. Abans, el proper 15 de febrer deixaran també ICL el secretari del consell d'administració i director de l'assessoria jurídica de l'empresa, l'històric Joan Güell (amb 26 anys de trajectòria a l'empresa minera); i la directora de sostenibilitat, Encarna Baras. L'empresa va declinar ahir fer cap valoració del relleu.

La notícia, que dimecres es va saber oficialment en el si de l'empresa, ha generat una enorme sorpresa tant a ICL com a Súria. La companyia està en plena execució del pla Phoenix, el multimilionari projecte industrial que en aquests moments suposa la inversió més rellevant al món de la multinacional israeliana i un dels més importants que s'està portant a terme a l'estat.

En el comunicat intern, al qual ha tingut accés Regió7, la companyia ha anunciat que De Lastres «ha decidit abandonar ICL per iniciar un nou repte professional». També afirma que «un procés ràpid i estructurat per trobar un reemplaçament començarà immediatament». Segons el comunicat, «Pablo [De Lastres] estarà disponible per donar suport al successor durant el període de transició». El relleu de la direcció de l'empresa es confia que pugui sortir del mateix equip tècnic d'ICL Súria & Sallent.



La continuïtat de Phoenix

Segons ha pogut saber aquest diari, al si de l'empresa bagenca no es qüestiona la continuïtat del projecte Phoenix, i es contempla que els canvis anunciats respondrien a la voluntat de l'empresa d'obrir «una nova etapa» en el conjunt del grup multinacional, ja que la companyia afronta moments difícils atès el context del mercat de la potassa, amb preus que han baixat sensiblement en els darrers mesos.

A més, en el cas concret del Bages, ICL Súria & Sallent afronta actualment el projecte Phoenix en circumstàncies complexes i incertes, amb el pla director urbanístic que ha de regular el marc normatiu per al seu desenvolupament al territori per aprovar i amb l'horitzó no resolt del 30 de juny del 2017, que és quan l'empresa ha de deixar d'abocar al runam del Cogulló de Sallent.

ICL ja ha alertat que no tindrà a punt fins al 2018 la rampa de Cabanasses, que és la que ha de permetre que es pugui fer el trasllat definitiu de l'activitat de Sallent a Súria. Per la qual cosa, falta encara resoldre com se superarà l'impasse entre el final dels abocaments i l'entrada en funcionament de la nova rampa.

Amb tot, entre la plantilla la notícia ha estat rebuda amb preocupació per la repercussió que el relleu pugui tenir en el futur del projecte Phoenix. Empresa i comitè tenen avui concertada una reunió a Sallent en què s'ha de tractar la qüestió del relleu.

Justament aquests dies, totes dues parts treballen per abordar les conseqüències de la sentència que obliga l'empresa a no continuar abocant al runam del Cogulló a partir de final de juny, ja que la intenció és garantir la continuïtat de tots els llocs de treball actuals.