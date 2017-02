La superfície visada a Catalunya creix el 24% durant l'any 2016

La superfície visada total durant el 2016 pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) ha ascendit als 3.579.960 de metres quadrats, el que representa un increment respecte del 2015 del 24%, segons un comunicat emès aquest dijous per aquesta entitat. Tanmateix, el Col·legi d'Arquitectes subratlla que no es tracta d'un «creixement estructural», ja que no és homogeni a tot el territori (només la demarcació de Barcelona creix de manera constant) i no suposa un augment generalitzat de l'activitat (tan sols destaquen els projectes de gran envergadura). Igualment, els arquitectes denuncien que les xifres pel que fa a la rehabilitació mostren «un estancament molt preocupant». La superfície total visada sota aquest concepte ha incrementat de 100.000 metres quadrats a tot Catalunya en un any i representa un terç del total visat.

«La superfície visada al 2016 segueix encara en nivells baixíssims, i s'ha situa en xifres molt inferiors respecte del mínim històric dels darrers 25 anys. L'edificació a Catalunya es manté molt lluny de la normalització, sense un creixement estructural sòlid que auguri una millora imminent», afirma la nota del COAC. Segons el Col·legi, «el més preocupant és la insignificant activitat de rehabilitació, en conjunt a tot el territori. Aquesta xifra, a més, s'agreuja amb les dades que aporten els estudis europeus (Euroconstruct), que asse-nyalen que Espanya és a la cua dels països d'Europa occidental pel que fa a la ràtio d'inversió per capita en rehabilitació, amb tan sols Portugal darrere seu».