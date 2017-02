Escorpion rep el premi MODACC de la 080 Barcelona Fashion

La firma igualadina Escorpion va rebre ahir el premi MODACC per a marques exportadores de la 19a edició de la passarel·la 080 Barcelona Fashion, que va tancar portes ahir. Escorpion va desfilar enguany amb una col·lecció càpsula del jove dissenyador Juanma by el Cuco. Segons va explicar la directora creativa d'Escorpion, Sybille Horaist, el guardó per a la marca significa «la màxima felicitat» ja que l'empresa ha realitzat molts canvis apostant pel disseny emergent, amb la col·laboració de Juanma by el Cuco, i apostant també pel «see now buy now».

D'altra banda, els Premis Nacionals de la moda que concedeix la Generalitat amb ocasió de la passarel·la van recaure en el jove dissenyador Daniel Rosa, gua-nyador del premi de Disseny Emergent.

El premi nacional de la Generalitat al Disseny Emergent és dotat amb 15.000 euros, té el patrocini de la marca Desigual i es dirigeix a creadors joves que participen en la passarel·la. La Generalitat també va atorgar un premi a la Millor Col·lecció del 080, que per primera vegada ha distingit dos dissenyadors, Antonio Miró i Oscarleon. Aspiraven també al premi Brain&Beast, Josep Abril, Justícia Ruano, Kriizia Robustella, Lebor Gabala, Lloa by Lidia Aguilera, Little Creative Factory, Miquel Suay, Oscarleon, Pablo Erroz, Txell Miras, VM La Sibèria i la manresana Míriam Ponsa.

L'última jornada de la 080 Barcelona Fashion també va tenir desfilades, entre d'altres marques de la també anoienca Punto Blanco.