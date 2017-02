ICL transmet «tranquil·litat» al comitè després del relleu dels alts directius

La direcció d'ICL va traslladar ahir un missatge de «tranquil·litat» als comitès d'empresa de les plantes de les mines de Súria i Sallent, després que dijous es donés a conèixer de manera interna el relleu de l'actual conseller delegat i de dos alts càrrecs més de la companyia. Aquesta decisió provinent de la matriu israeliana d'ICL Súria & Sallent ha causat una enorme sorpresa tant en el si de l'empresa com a Súria, on la companyia té milionàries inversions iniciades i un projecte (el Phoenix) de futur per a la mineria local.

Segons fonts de CCOO, en la reunió celebrada ahir (que ja estava concertada feia dies) l'empresa va assegurar que manté el compromís de les inversions anunciades per construir la rampa de Cabanasses (la construcció de la qual es retarda per problemes tècnics provocats per filtracions d'aigua), la nova terminal del port i les plantes de sal de la segona fase del Phoenix.

Tot i l'estupefacció que ha provocat la notícia, en les hores posteriors la maquinària de la companyia continua funcionant en els múltiples fronts que té oberts, els més urgents dels quals són l'aprovació del PDU i l'horitzó del proper mes de juny com a data límit legal per deixar d'abocar al Cogulló. Segons ha pogut saber aquest diari, els directius afectats pel relleu (que no han volgut manifestar-se sobre la decisió) mantenen la densa agenda de treball, però a la companyia hi ha un gran interès per resoldre com més aviat millor la substitució de Pablo de Lastres (conseller delegat), Joan Güell (secretari del consell d'administració, director de l'assessoria jurídica i peça històrica en l'evolució de la companyia) i Encarna Baras (directora de sostenibilitat). Hi ha la consciència que la situació d'interinatge que s'ha obert aquesta setmana no beneficia els interessos d'una companyia que ha de resoldre en els propers mesos afers clau per al seu futur.

Segons ha pogut saber Regió7, l'anunci del nou equip tècnic de les mines del Bages podria arribar en els propers dies. Es confia que el nou màxim responsable de l'empresa sigui algú de la casa, que conegui bé el projecte Phoenix i les negociacions a diversos nivells per impulsar-lo.



Que no afecti el projecte

Aquest és el mateix desig que expressa Josep Maria Canudas, alcalde de Súria, que encara ahir transmetia «sorpresa» pel relleu sobtat dels alts càrrecs de les mines. Per a Canudas, ara cal «estar tranquils. Estem parlant d'una multinacional que les seves raons tindrà per prendre les decisions que pren». Canudas confia que el relleu «no afecti el projecte». Canudas explica que ha pogut parlar amb la direcció local d'ICL i que li han assegurat que «no hem de patir per les inversions».

El relleu de De Lastres (que es farà efectiu el 30 d'abril) arriba poc més d'un mes després que abandonés l'empresa per emprendre una nova trajectòria professional José Antonio Martínez Álamo, qui durant dotze anys ha estat el màxim responsable de la mineria al Bages i qui va ser l'impulsor del Phoenix. Un canvi en l'alta direcció de la matriu israeliana el mes de setembre passat (vegeu Regió7 de divendres) ha precipitat un sisme de moviments interns els efectes del qual es fan notar ara al Bages.