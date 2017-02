Manresa manté una línia de microcrèdits per a empreses al Centre Històric

L'Ajuntament de Manresa té oberta la 4a edició de la convocatòria per a la concessió de microcrèdits que té per objectiu facilitar l'accés al finançament de projectes viables que impulsin la creació d'empreses a Manresa. Una de les línies obertes és adreçada a les persones o empreses que es vulguin implantar al Centre Històric de la ciutat. Els ajuts per a aquestes noves empreses tenen com a destinataris els emprenedors que vulguin iniciar un nou projecte, agafin el traspàs d'un negoci en aquesta zona o hagin iniciat l'activitat a partir de l'1 de gener del 2016, i també les empreses ja constituïdes que obrin un nou establiment o agafin el traspàs d'un negoci al Centre Històric sempre que l'obertura s'hagi realitzat a partir de l'1 de gener del 2016. Els microcrèdits d'aquesta línia poden arribar fins al 75% del pressupost de la inversió inicial necessària i amb un límit màxim de 5.000 euros. En el cas d'empreses ja constituïdes, els microcrèdits poden arribar al 50% del pressupost de la inversió i/o despesa necessària. Les sol·licituds per a la concessió dels microcrèdits es poden presentar a l'ajuntament fins al dia 28 de febrer.