Sant Salvador de Guardiola disposarà d'un espai de 'coworking'

L'Ajuntament transformarà els baixos de l'antiga seu municipal, situada al número 16 del carrer de Dalt, en un espai d'interacció entre empreses de nova creació. Es tracta d'un espai de cessió temporal, d'un màxim de dos anys, al qual podran accedir tant companyies com treballadors autònoms amb menys de dos anys d'activitat per instal·lar les seves oficines durant l'inici de la seva trajectòria amb un lloguer reduït d'uns 45 euros, tot i que el preu definitiu s'establirà properament en una ordenança municipal.

Les instal·lacions consten de sis despatxos individuals equipats amb connexions elèctriques, informàtiques i accés a Internet, a més d'una sala de reunions. Els usuaris podran fer ús de l'espai de dilluns a diumenge de 8h a 23h, però en cas de necessitat d'un horari diferent, s'establirà per resolució d'alcaldia. Properament, s'obrirà la convocatòria pública per adjudicar l'ús temporal dels despatxos, on es determinaran les condicions específiques d'aquesta cessió i el termini de presentació de les sol·licituds al registre d'entrada de l'Ajuntament. S'espera que l'espai pugui estar operatiu el mes de març.