Google va superar Apple com a marca més valuosa del món el 2016

Google ha substituït Apple com a marca més valuosa del món, amb un valor estimat de 109.500 milions de dòlars, segons el Brand Finance's Global 500. Aquest índex situa Google el 24% per sobre el 2016 (des dels 88.200 milions de dòlars), mentre que Apple va baixar de 145.900 milions de dòlars a 107.000 milions.

Apple ha perdut el primer lloc després de cinc anys liderant aquest índex, ja que Google havia estat considerada la marca més valuosa del món el 2011 per última vegada. Brand Finance 's Global 500 classifica les marques pel seu valor econòmic i també calcula aquelles que són més «poderoses».

Sobre la base d'aquests criteris, Google se situa com a número 1 en valor econòmic sobretot perquè els seus beneficis per publicitat van augmentar el 20% el 2016. Darrere de Google se situen Apple, Amazon, AT & T, Microsoft, Samsung, Verizon, Walmart, Facebook i ICBC.

Pel que fa a les empreses espanyoles, Santander és la companyia més ben situada en el rànquing –en el lloc número 81–, encara que perd posicions respecte de l'any anterior, en el qual se situava en el lloc 70. Darrere hi ha Zara en el lloc 90, amb una millora rellevant des del 115 de la taula. Mentrestant, Repsol entra dins dels 500 amb el lloc número 489.

El poder de la marca determina la proporció del total dels ingressos globals empresarials que són deguts a la mateixa marca. En aquest cas, l'índex Global 500 situa Lego com la companyia amb més poder amb una puntuació del 92,7 en la seva fortalesa de marca. Gran part del seu èxit és una conseqüència dels seus acords de llicències amb mitjans i partnerships que han impulsat el creixement i ha introduït línies com Lego Star Wars, Lego Harry Potter o Lego Batman.

Google (1), Nike (28), Ferrari (258) i Visa (57) completen la resta de les 5 marques més poderoses del món. Visa va experimentar una pujada de 8 punts percentuals en fortalesa de marca, l'augment més important entre totes les companyies que apareixen a la llista dels deu primers.