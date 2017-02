La Cambra de Comerç de Manresa ensenya a aprofitar els serveis de LinkedIn

La Cambra de Comerç de Manresa organitza una jornada sobre «Aconseguir clients a Linkedin: Presentació del servei», que se celebrarà aquest dijous, de 4 a 3/4 de 6 de la tarda a la seu de l'ens cameral. La jornada anirà a càrrec de Miguel A Gómez, d'Execus, consultor certificat en LinkedIn Sales Solutions i LinkedIn Approved Sales Navigator Trainer. La xarxa professional LinkedIn, recentment adquirida per Microsoft, és una bona eina per a l'adquisició de contactes qualificats en el món industrial. Però per explotar totes les possibilitats d'aquesta xarxa social cal un treball sobre el perfil o perfils personals dels elements clau de l'empresa, i de la pàgina d'empresa a LinkedIn. Aquesta és la qüestió que abordarà la jornada, adreçada a directius i comercials de pimes.