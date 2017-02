Mario Draghi clama contra la desregulació i es defensa de les acusacions dels Estats Units

El president del Banc Central Europeu (BCE), Mario Draghi, va expressar ahir la seva preocupació per la desregulació financera que Donald Trump ha començat a impulsar als Estats Units i va defensar que Frankfurt no manipula divises, com han apuntat membres de la nova Administració de Washington.

En la seva primera compareixença després dels recents moviments en matèria bancària del nou inquilí de la Casa Blanca, l'equip del qual no ha escatimat crítiques a la UE, l'euro i el mateix BCE, Draghi no va vacil·lar a defensar el paper de la seu institució i d'Europa. «L'últim que necessitem és una relaxació de la regulació» del sector bancari, va dir contundent Draghi en ser preguntat per un eurodiputat durant la seva compareixença a la comissió d'Afers Econòmics del Parlament Europeu (PE).

Draghi va insistir que «la idea de repetir les condicions que hi havia abans de la crisi és molt preocupant», en referència a les dues ordres executives que el president dels Estats Units va signar divendres i que obren la via per revocar la llei Dodd-Frank. Aquesta reforma, impulsada per Barack Obama el 2010, buscava augmentar la regulació i supervisió del sistema financer per evitar els riscos que van desembocar en la crisi del 2008, però Trump considera que l'augment de regulació ha creat barreres que dificulten el finançament dels empresaris.