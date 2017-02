La fira Cuida't de teràpies naturals se celebrarà els dies 11 i 12 de març al Palau Firal de Manresa

El Palau Firal de Manresa acollirà els dies 11 i 12 de març una nova edició de Cuida't, la fira de teràpies naturals de la Catalunya Central que enguany arriba a la setena edició. La mostra, que reuneix empreses, professionals i persones interessades en el benestar i la salut naturals, s'ha consolidat com un punt de trobada al voltant d'aquest tipus de teràpies cada vegada més presents a la nostra societat.

L'organització de Cuida't assegura posar «especial atenció en la qualitat i el rigor científic de les propostes que s'hi mostren», així com «en la part més divulgativa de les teràpies naturals». D'aquesta manera, durant els dos dies de la fira els visitants podran participar en diferents tipus d'activitats paral·leles com xerrades, tallers o demostracions pràctiques.

L'any passat, la fira va rebre prop de 8.000 visitants i hi va acollir 68 expositors. La inauguració oficial de la fira va anar a càrrec del psicòleg Antoni Bolinches, i el programa d'activitats es va centrar en la marxa nòrdica.

El creixement de Cuida't ha anat en paral·lel al del sector de les teràpies naturals, moltes de les quals són avui utilitzades també per la medicina tradicional per complementar certs tractaments.

Bona part d'aquestes teràpies es presenten com eines per proporcionar pau, energia, tranquil-litat, equilibri i relaxació, i asseguren afavorir la curació tant anímica com física del cos humà.