CaixaBank controla el 84,5 % del lusità BPI després de l'èxit de la seva OPA

CaixaBank controla el 84,5 % del Banc Portuguès d'Inversions (BPI) després que l'oferta pública d'adquisició (OPA) que va llançar sobre l'entitat lusitana fos acollida ahir amb èxit entre els accionistes.

El banc català ha desemborsat 644,5 milions d'euros per adquirir el 39 % de les accions del banc, per les quals ha ofert un preu d'1,134 euros per acció, segons el comunicat difós per la Comissió del Mercat de Valors (CMVM) de Portugal. CaixaBank ja tenia el 45,5 % del capital del banc, pel que només el 54,5 % de les accions estaven subjectes a l'oferta, que ha registrat un grau d'acceptació del 71,59 %. Amb uns actius valorats en prop de 38.300 milions d'euros al tancament del 2016, BPI és el cinquè banc lusità més gran, darrere de l'estatal Caixa Geral de Depósitos, del Banco Comercial Portugués, del Novo Banc i de Totta, divisió lusitana del Banc Santander que va millorar en aquest rànquing després de la compra de Banif. BPI va obtenir uns beneficis de 313,2 milions d'euros el 2016, el 32,5 % més que el 2015. Caixabank va proposar ahir al consell d'administració del BPI el nomenament de Pablo Forero com a nou conseller delegat del banc.