Carles Aleman, nomenat nou conseller delegat de les mines del Bages d'ICL

Carles Aleman, fins ara Director d'Operacions d'ICL Iberia (Iberpotash), ha estat nomenat vicepresident de Potash Spain Operations, en substitució del Sr. Pablo De Lastres. Carles assumirà el seu nou paper el 13 de febrer de 2017 i Pablo de Lastres li donarà suport en el procés de transició.

Nascut a Barcelona, el 30 de març de 1962, Carles Aleman ha desenvolupat la seva carrera professional en grans empreses multinacionals com CIBA SC o BASF.

Al 2013 es va unir a ICL, ocupant diversos càrrecs en les unitats de Salt and Business Development abans d'assumir el seu actual càrrec com a Director d'Operacions.

Carles Aleman és llicenciat amb Màster en Química per la Universitat Autònoma de Barcelona, en Farmàcia per la Universitat de Barcelona i en Ciències Empresarials per la Universitat Oberta de Catalunya, a més de MBA (Marketing) per l'Escola de Negocis ESADE.