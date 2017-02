Cohitech preveu créixer enguany en facturació fins als 4 milions d'euros

El fabricant de productes d'higiene femenina de cotó Cohitech, amb seu a Balsareny, preveu arribar enguany als 4 milions d'euros de facturació, després de tancar l'exercici 2016 amb una xifra de negoci de 3,2 milions d'euros, el que representa un creixement del 25% respecte del 2015, a causa, segons l'empresa, de l'obertura de nous mercats i del llançament de nous productes.

Des de l'any passat, les compreses i tampons fabricats per Cohitech ja es venen a 41 països, gràcies a acords amb distribuïdors i socis locals. Els últims mercats en obrir han estat Malta, Filipines, Vietnam, Japó, Finlàndia i Xipre. Segons dades de la mateixa empresa, la xifra d'exportació de Cohitech ja representa el 62% de les vendes, davant del 38% del mercat espanyol. El 2016, la firma ha exportat al voltant d'un milió de compreses a mercats tan consolidats com Alemanya, Xina, Singapur, Estats Units, Austràlia, Nova Zelanda i Sud-àfrica, entre d'altres.

«Des de la creació de l'empresa hem apostat per la internacionalització perquè els productes d'higiene íntima que respecten la salut i el medi ambient són un tema emergent a tot el món, i fora ens ha resultat més fàcil créixer», explica Ramon Vendrell, fundador i CEO de Cohitech.

En una nota, l'empresa explica que el creixement registrat en l'exercici anterior ve motivat també per l'ampliació de la seva gamma de productes, orientats a la salut íntima de la dona. El 2016, Cohitech va llançar una nova gamma de compreses per a la incontinència lleugera; una copa menstrual ecològica, sense silicona, ni làtex ni BPA, guardonada amb el Premi al Millor Producte d'Higiene Femenina al Submit Wabel de París; i un gel íntim ecològic.

Cohitech, que inverteix el 15% de la seva facturació en R+D+I, fabrica tots els seus productes amb maquinària desenvolupada internament i patentada a les seves instal·lacions ubicades a l'antiga colònia tèxtil la Rabeia, a Balsareny. «Podem dir que som pioners a tot el món perquè disposem de tecnologia pròpia i única per fabricar una gamma tan àmplia de productes amb cotó per a la higiene íntima», afegeix Vendrell.

Per a l'any 2017, la companyia propietat de Ramon Vendrell es proposa superar els 4 milions d'euros de facturació gràcies a l'ampliació de la seva gamma de productes i a la internacionalització. La companyia, amb una plantilla de 30 persones, té un pressupost de 50.000 euros per incorporar noves línies de producció. «El nostre creixement passa per consolidar aquests productes en mercats en els quals ja estem presents i a seguir innovant amb noves propostes per a les dones que busquen productes saludables per a la seva higiene íntima», assegura Vendrell.

Cohitech, creada el 2006, comercialitza productes com compreses, protectors íntims i tampons elaborats amb cotó natural i ecològic. Entre les seves marques, destaquen Farmaconfort (en farmàcies a Espanya), Masmi Natural Cotton (botigues naturals i supermercats ecològics a Espanya i principal marca d'exportació) i Silvercare (supermercats, drogueries i perfumeries).