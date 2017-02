La dona hauria de treballar 109 dies més que l'home per guanyar el mateix

Una dona hauria de treballar 109 dies més l'any per guanyar el mateix salari que un home per fer la mateixa feina o treballs d'igual valor, va denunciar ahir CCOO. El salari anual de les dones, que el 2014 van cobrar de mitjana 19.744 euros, s'hauria d'incrementar el 30% per equiparar-se al dels homes, que en el mateix període van rebre gairebé 6.000 euros més de mitjana, segons l'informe «Bretxa salarial: el peatge de la discriminació».

El motiu, segons explicava CCOO en un comunicat, és, principalment, el tipus de jornada, ja que el 27% dels contractes de les dones són temporals, per només el 8% dels contractes dels homes, els quals, a més, reben 338 euros més de mitjana l'any. «Les dones tenen una doble bretxa en el mercat de treball: d'una banda, cobren un salari per hora inferior al dels homes i, d'altra banda, segueixen treballant majoritàriament a temps parcial, el que comporta menor salari i cotització», diu Ana Herranz, responsable de la Secretaria de Dona i Igualtat de CCOO. A més, les dones es concentren en ocupacions en què les oportunitats de formació i de car-rera professional són «limitades».