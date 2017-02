Un estudiós de l'origen emocional de les malalties inaugurarà la fira Cuida't

La fira Cuida´t, que se celebrarà al Palau Firal de Manresa els dies 11 i 12 de març, s´obrirà amb una conferència del valencià Vicent Guillem, que ha dedicat part de la seva carrera professional a la recerca sobre l´origen emocional de les malalties. Guillem és doctor en Ciències Químiques i ha treballat com a investigador a l´Hospital Clínic Universitari de València.

Vicent Guillem és autor dels llibres "Las leyes espirituales" i "La ley del amor", que difón gratuïtament per internet i en els quals reivindica una espiritualitat ben entesa com a motor de canvi a la ciència i a la societat. Guillem defensa que l´espiritualitat no està renyida amb la ciència i aposta per afrontar la salut també des del punt de vista emocional.

Cuida´t, la fira de teràpies naturals de la Catalunya Central, reunirà durant un cap de setmana a Manresa diferents empreses, professionals i persones interessades en el benestar i la salut naturals. El certamen s´ha consolidat com un punt de trobada al voltant d´aquest tipus de teràpies cada vegada més presents a la nostra societat.