El Govern obrirà sis noves oficines exteriors de comerç i inversió el 2017

La Generalitat obrirà aquest primer trimestre del 2017 oficines de comerç i inversions al Zagreb (Croàcia), Nairobi (Kènia) i Teheran (Iraq) i, abans de final d'any, també tindrà operatives les de Los Angeles (EUA), l'Havana (Cuba) i Amsterdam (Holanda), amb una inversió d'1,2 milions.

En roda de premsa, el conseller d'Empresa, Jordi Baiget, ha explicat que amb aquestes obertures s'amplien de 36 a 42 les oficines i s'arribarà a 109 mercats.

La Generalitat va invertir l'any 2016 12 milions d'euros en aquestes oficines i aquest any la inversió serà de 14 milions, entre l'efectuada en les noves obertures i el manteniment de les existents, que compten amb una plantilla de 128 treballadors i que aquest any augmentarà entre 10 i 15 persones.

El conseller ha explicat que aquestes oficines tenen com a objectiu "donar suport la internacionalització de l'empresa catalana" per afavorir les exportacions, la implantació física a l'estranger, afavorir l'aterratge, la internacionalització agrupada i la contractació pública internacional.

Un altre aspecte destacat és la innovació internacional, ja que es busquen socis internacionals, projectes de cooperació tecnològica, internacionalització d'emergents tecnològiques i captació de tendències.

Les oficines també tenen com a objectiu atreure inversions a Catalunya, identificant potencials projectes d'inversió, i representativitat econòmica amb les administracions i entitats econòmiques als països d'origen.

El conseller ha assegurat que el 92% de les empreses que gestionen projectes d'internacionalització a través de les oficines d'exteriors són pimes.

Ha assegurat que, els últims anys, l'economia catalana està cada vegada més internacionalitzada i ha dit que la xifres definitives del 2016 es tancaran amb un nou rècord d'exportacions catalanes a l'exterior i que, entre gener i novembre, van créixer un 2,2%.

Les empreses catalanes que exporten són unes 50.000, de les que 17.000 ho fan de manera regular, fet que suposa també una xifra "rècord", ha dit.

L'oficina de Zagreb tindrà un reforç de personal a Belgrad i donarà servei a la zona dels Balcans; la de Nairobi pretén aprofitar el gran potencial de creixement de l'Àfrica Subsahariana i la de Teheran, que ja va estar oberta entre 1992 i 2007, treballa en un mercat de 82 milions d'habitants amb una elevada potencial demanda.

L'oficina de l'Havana també pretén aprofitar el gran potencial de les oportunitats generades al país, sobretot en sectors com l'alimentació, el turisme, la indústria auxiliar per a les infraestructures, la biotecnologia o la agrotecnologia.

La de Los Angeles complementarà també a l'oficina de Silicon Valley per aprofitar les oportunitats d'inversió que genera aquesta regió i l'oficina d'Amsterdam posarà l'accent en la cooperació tecnològica internacional.

Segons el conseller, la Generalitat no ha trobat cap tipus de traves del Govern central per a l'obertura d'aquestes oficines i ha dit que no informen a l'Executiu de les mateixes i que les traves es corresponen més amb processos de permisos interns d'alguns països.

El conseller ha destacat que una altra important eina per a les empreses són les missions comercials a l'exterior i que aquest any Acció recolzarà i organitzarà 138 missions comercials a 59 països, que comptessin amb la participació de més de 1.000 empreses.

D'elles, 48 missions seran a Amèrica, 33 a Europa, 30 a Àfrica-Orient Mitjà i 27 a la zona d'Àsia-Pacífic

Entre aquestes missions, 9 comptaran amb encapçalament institucional, destacant el viatge que es realitzarà a Xangai i Hong Kong a final de març, la participació en esdeveniments com The Next Web a Amsterdam i el Disrupt de Sant Francisco i les missions del sector de videojocs a Corea o la de construcció lleugera a Alemanya.