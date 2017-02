L'ExpoBages busca amb un concurs l'autor de la seva imatge gràfica

La comissió organitzadora d'ExpoBages Ascensió (que enguany es farà del 19 al 21 de maig) ha convocat un concurs per escollir la imatge gràfica d'aquesta edició de la fira i properes. La convocatòria és oberta fins al 3 de març, amb un premi de 500 euros per al guanyador, que es donarà a conèixer el dia 9 de març. Les bases del concurs, que es poden consultar al web www.firamanresa.com, demanen que l'original es presenti en format digital jpg, amb una mida A3 i una resolució de 300 píxels per polzada.