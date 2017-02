Els països de la UE validen l'acord per posar fi al 'roaming' el mes de juny

Els països de la UE van donar suport ahir a l'acord polític assolit amb el Parlament Europeu sobre els preus majoristes que es cobraran entre operadors, que garantirà l'abolició prevista dels sobrecostos per usar el mòbil en itinerància en territori comunitari el mes de juny. L'acord provisional el van ratificar ahir els ambaixadors dels 27 , i es fa un pas més en els tràmits legals perquè des del 15 de juny els europeus ja no hagin de pagar cap extra per trucar o rebre trucades, enviar missatges de text o navegar amb el seu mòbil en altres països comunitaris.