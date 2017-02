Ampans impulsa un nou programa de formació de ni-nis en màrqueting digital

Ampans impulsa a Manresa un nou programa de formació i assessorament professional enfocat al màrqueting digital, les xarxes socials i el comerç electrònic. Impartit per empreses del sector tecnològic, el programa és adreçat a joves d'entre 16 i 29 anys, que no estudien ni treballen, que estan permanentment connectats a la xarxa i amb interès en el món digital. Els joves han d'estar inscrits a la Garantia Juvenil i estar donats d'alta com a demandants d'atur al Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC).

El programa, que dura 10 mesos i comença aquest febrer, ofereix assessorament professional, formació en anglès, TIC i emprenedoria, pràctiques no laborals en empreses i acompanyament en la inserció laboral. Es contemplen uns incentius econòmics, de manera que els participants podran rebre fins a 150 euros mensuals si compleixen els objectius pactats a l'inici del projecte. La formació específica del curs es divideix en 3 mòduls: e-commerce i negoci digital; implementador i programador d'e-commerce; i màrqueting de negoci digital i social e-commerce.

El programa, que s'obre amb un total de 90 places entre Manresa i Barcelona (on el projecte va a càrrec de la Fundació Intermèdia), s'emmarca dins la Convocatòria Singulars del SOC, que té per objectiu reforçar l'ocupabilitat i les competències professionals de les persones joves no ocupades i no integrades en els sistemes d'educació o formació. El projecte es troba dins el pla de Garantia Juvenil, una iniciativa europea per reduir l'atur juvenil finançada pel SOC i el Fons Social Europeu, que preveu inserir uns 30 joves al món laboral un cop finalitzat el programa.