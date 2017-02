Convertir la dieta en font de salut

Amb l´objectiu de difondre els valors de la dieta en la salut entre els més petits, el curs 2010-2011, Laia Puigdellívol posava en marxa el Cuinetes Club. Es tracta de tallers que, generalment, es porten a terme com a activitats extraescolars d´una hora i mitja la setmana, en els quals els més petits cuinen una recepta.

El Cuinetes Club, explica Puigdellívol, va néixer sota el paraigua del Centre Alternatura, que ella mateixa havia posat en marxa el 2009 a Manresa.

Es tracta d´un centre que va obrir pensant en com oferir teràpies alternatives, sobretot en l´àmbit de la dieta, però sempre des del rigor científic, explica.

En aquest sentit puntualitza que ella mateixa és dietista de formació i que tots els professionals del centre Alternatura tenen formació universitària.

Actualment el centre disposa de professionals de diferents àmbits, com el de la dietètica i nutrició i també el de la fisioteràpia.

Pel que fa al Cuinetes Club, explica que, a més de les visites que feia al centre, va començar a fer tallers de cuina i va començar a pensar en com adreçar-se als més petits. I d´aquesta manera va posar en marxa el Cuinetes Club com una activitat extraescolar en una escola.

El club, a més a més, té una metodologia pròpia. Just a l´inici del Cuinetes Club, Puigdellívol també va inventar la Cullerina, un personatge en forma de cullera i que és cuinera. Es tracta del protagonista de les diferents fitxes i receptes amb les quals treballen els infants.

De fet, en cada sessió es du a terme una recepta durant una hora i mitja, i després els infants s´emporten a casa en una carmanyola el que han cuinat. A l´hora de cuinar van equipats amb el davantal i la gorra. Les receptes, a més, estan agrupades en tres llibrets diferents, l´últim dels quals s´ha editat enguany, que són els que s´usen en l´activitat.

Per a Puigdellívol, el Cuinetes permet «transmetre els valors d´alimentació saludable» als infants i alhora també «transmet coses als pares». De fet, assegura que en el moment de posar en pràctiva una recepta, els nens i nenes «treballen moltes matèries, com matemàtiques, la salut i la història».

El projecte, que va començar a Manresa aquest any, diu Puigdellívol, també s´ha estès a dues comarques més. En concret, Guillem Bonet lidera el projecte Cuinetes Club al Berguedà, mentre que Laura Barniol ho fa a Osona.

D´altra banda, i a més a més de les activitats extraescolars, durant l´any també es porten a terme diferents activitats.

Així, per exemple, durant les vacances del Nadal passat es va fer un taller de cuina nadalenca per a infants i també fan activitats a cases de colònies. Una altra de les propostes originals és per celebrar els aniversaris. En aquest cas el club posa a disposició dels clients la possiblitat de fer un taller a domicili en el marc del qual els nens i les nenes preparen el seu berenar.