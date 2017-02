La cèntrica casa Padró de Manresa acollirà un hotel a partir de la primavera

La històrica casa Padró, al xamfrà del carrer Guimerà i el passeig Pere III de Manresa, acollirà un petit hotel de set habitacions. El projecte, impulsat pels germans Xavier i Carina Padró, pretén obrir portes entre els mesos de març i abril com un espai singular, que conservi tots els tres distintius de l'arquitectura modernista original. El nou espai serà batejat com L'Hotelet.

L'equipament ocuparà part de la segona planta de l'edifici, poc més de dos-cents metres quadrats, on s'ubicaran una suite (en una de les tribunes principals de l'edifici) i quatre habitacions dobles. La sotateulada, a l'espai ocupat originalment pels dipòsits d'aigua, s'habilitarà per encabir dos àtics. El projecte no descarta en el futur obrir el terrat de l'edifici com a zona d'oci per als estadants i per al públic en general.

El projecte ha estat un dels quatre finalistes del Premi Iniciatives del Desenvolupament Empresarial, organitzat per Gest!, Ajuntament de Manresa i Obra Social La Caixa (vegeu desglossat). Durant l'acte de lliurament dels guardons, celebrat ahir al vespre, Xavier Padró va desvelar alguns detalls del projecte. La intenció és convertir L'Hotelet en un «hotel boutique», que atregui per la seva singularitat constructiva, per la seva situació cèntrica i pel tracte personal als visitants. Padró va assegurar haver «volgut posar en valor un patrimoni familiar, i donar-li vida turísticament». Les set habitacions del petit equipament hoteler seran «àmplies i amb totes les comoditats tecnològiques», va explicar Padró.

Els estadants tindran la possibilitat d'esmorzar-hi «amb productes locals», ja que el projecte dels germans Padró pretén aportar valor, a més de l'escassa oferta hotelera de la ciutat, també per la seva turística de Manresa, especialment amb la mirada posada en un doble horitzó: la Manresa 2022 i el Kursaal. «Els artistes que hi actuen tindran ara la possibilitat de descansar just a tocar del teatre», va remarcar Padró.

La casa Padró és un edifici catalogat, obra de l'arquitecte santvicentí Bernat Pejoan i Sanmartí (1864-1926), que va ser construït el 1914. Del conjunt destaquen la forja dels balcons i les columnes ornamentades de la planta baixa. Sanmartí és autor també del remodelatge de l'església de Sant Francesc (1895) i del convent de les Saleses (1889), entre d'altres.