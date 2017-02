Les exfranquiciades de la cadena Dia de Santpedor denuncien assetjament per part de l'empresa

Les fins ara franquiciades del supermercat Dia a Santpedor, les germanes Lorena i Vanesa Pino, asseguren haver estat víctimes d'assetjament per part de la firma. Ahir al matí, una trentena de persones es van concentrar davant la botiga en solidaritat amb les germanes.

En declaracions a Regió7, Lorena Pino explica que es van fer càrrec de l'establiment fa poc més de tres anys amb un contracte per a cinc. Diu que el primer any «tot va anar molt bé», però que quan ja en feia dos i mig «ens van començar a fer bullying» perquè «no arribéssim a pagar-ho tot i hi perdéssim diners». Així, explica que DIA els va incrementar el lloguer, i van passar de 500 euros mensuals a 1.200.

També diu que van començar a tenir problemes amb les comandes, ja que els arribaven productes diferents dels demanats, el transport dels quals era més car. També mostra desconfiança en les factures elèctriques, que pagaven a través de Dia i no a la subministradora, de manera que «nosaltres no sabíem realment si pagàvem el que havíem gastat». Ara han deixat la franquícia i el supermercat és gestionat directament per Dia.

En haver deixat la gestió abans de finalitzar el contracte, temen pel que passarà amb el deute que tenen de 30.000 euros amb l'empresa en concepte de l'estoc de quan van inaugurar i que pagaven a terminis i amb una fiança de 12.000 euros que van donar en aquell moment.

Pino explica que ja han completat l'inventari de l'estoc de l'establiment i estan esperant que Dia els comuniqui el seu valor i el deute que tenen amb el grup. Un cop ho sàpiguen, decidiran quines accions emprenen.

El cas de Santpedor no és l'únic, i a l'estat existeix l'Associació d'Afectats per les Franquícies de Supermercats (ASAFRA), i segons explica en la web, la majoria d'associats són exfranquiciats de DIA que expliquen experiències similars a les de les germanes Pino. Ahir, aquest diari va intentar, sense èxit, contactar amb Dia.