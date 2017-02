Les 25 empreses que més facturen a la comarca del Bages

Les 2.710 empreses censades el 2014 a la comarca del Bages van facturar, aquell exercici, un total de 5.102.988.430 euros, el que suposa prop del 2% de la facturació total de les empreses de la demarcació de Barcelona, segons es desprèn d´un estudi sobre l´estructura empresarial del territori elaborat per la Diputació. Això va situar la comarca com la setena de la demarcació en volum de facturació, per sobre de l´Alt Penedès, l´Anoia, el Garraf, el Berguedà i el Moianès. En facturació per capita, però, el Bages va ocupar la vuitena posició, amb 29.226 euros, per sota de l´Anoia (29.391 euros per capita). Amb tot, les dues comarques, així com el Moianès (amb 19.578 euros) i el Berguedà (amb 13.134 euros), van quedar molt per sota de la mitjana de la facturació per capita de les comarques barcelonines, que va ser de 48.138 euros. Aquest rànquing el va liderar el Baix Llobregat, amb 60.209 euros, seguit del Barcelonès (59.021 euros) i Osona (54.131 euros). Aquesta última comarca va ser la cinquena en volum global de facturació, amb 8. 386.284.000 euros, xifra que va suposar el 5,8% del total de la demarcació. Osona gairebé duplica el Bages quant a facturació per capita tot i que només té 300 empreses més que el Bages. I 20.000 habitants menys.

Al Bages, el sector primari aplega el 7,0% de la facturació total de la comarca; el secundari, el 55,1%; la construcció, el 4,7%, i els serveis, el 33,2%. El pes del primari, que inclou la indústria extractiva, és elevat, i és el segon percentatge més alt de la demarcació de Barcelona, darrere del Berguedà. El 62,9% del volum de negocis que genera la indústria extractiva a la demarcació de Barcelona es concentra al Bages. Aquest sector està compost per l´extracció de potassa a Súria, amb Iberpotash, que alhora és la primera empresa de la comarca en termes de facturació; el sector de la pedra que s´aplega al Bages Sud, i la salinera de Cardona. La indústria del metall, radicada principalment a Santpedor i Sant Fruitós de Bages, concentra el 28,5% de la facturació comarcal. El teixit empresarial del Bages es concentra a l´entorn de la seva capital. De fet, Manresa concentra el 45,0% de les societats mercantils de la comarca, el 29,7% del volum de negocis que facturen les empreses del Bages i ocupa el 38,1% dels 25.820 llocs de treball del teixit productiu bagenc.