La família Tous adquireix 25.000 metres quadrats més del Parc Central

La família Tous Oriol, mitjançant l'empresa patrimonial La Canterana, ha adquirit a la societat publicoprivada Projectes Ter-ritorials del Bages 25.000 metres quadrats de sostre més del Parc Central de Manresa, del qual el mes d'octubre passat ja va comprar 9.600 metres quadrats. Aquesta operació, que deixa La Canterana com la propietària de més de la meitat del sòl que encara quedava disponible al parc, obre definitivament les portes a la urbanització del sector.

La Canterana ha adquirit els 25.000 metres quadrats de sostre per 2,3 milions d'euros, segons explica el president de PTB, Josep Maria Ribas. D'aquesta manera, l'empresa patrimonial ja suma 3 milions d'euros en inversió al parc. Tous no ha explicat quin és el projecte que té concebut per als nous terrenys, que podrien esdevenir una reserva de sòl per a futures ampliacions de la seva seu central, a tocar del parc.

Amb la venda d'aquests nous terrenys, la urbanització del parc té via lliure, ja que la societat PTB, que era fins ara propietària de la majoria del sòl disponible, no estava en condicions d'afrontar la inversió requerida a la junta de compensació, de la qual també formen part Incasòl (que té uns 20.000 metres quadrats de sostre al sector) i Aigües de Manresa (propietària de 2.000 metres quadrats). PTB encara té disponibles 4.000 metres quadrats. La Canterana ja en suma gairebé 35.000.

«Amb aquesta operació, la urbanització tirarà endavant», assegura Josep Maria Ribas. Amb tot, caldrà abans una llarga tramitació administrativa. Segons Ribas, les obres d'urbanització podrien començar l'any que ve.

«Amb la compra, la família Tous demostra la seva aposta pel territori. És una operació molt beneficiosa per a la ciutat», insisteix Ribas, que celebra que hagi estat una empresa local la que hagi adquirit els terrenys del parc. «No era desitjable que anessin a parar a un fons d'inversió. I tampoc teníem tantes ofertes», diu Ribas.

Els terrenys del parc pertanyien fins ara a la societat PTB, però els préstecs hipotecaris signats amb Caixa Manresa i Caixa Catalunya per desenvolupar els projectes originals de la societat público-privada (al Parc Central, però també a Sant Fruitós i a Sant Vicenç) estan en mans del banc dolent, la Sareb, que se'ls va assignar el desembre del 2012, quan, com tants d'altres préstecs del sector promotor, van ser traspassats al banc dolent per alleugerir els comptes de la banca. Abans de l'actual operació amb La Canterana, PTB tenia un deute d'uns 9 milions d'euros amb Sareb, que ara hauran quedat retallats fins als 5 milions, 4 dels quals corresponen als deutes per les hipoteques del Parc Central. Però PTB encara hi té terrenys per vendre. La societat aclareix, doncs, el seu futur gràcies a La Canterana.

«El parc és ara viable», diu Ribas. Falta que Incasòl es decideixi a vendre els seus terrenys. Però l'institut públic no té pressa. No té hipoteques i pot esperar que el preu del sòl s'apropi al que en va pagar inicialment. PTB no ha tingut aquesta manca de pressió i ha hagut de vendre (amb el permís de Sareb) al preu actual de taxació, molt inferior al valor d'inversió per la progressiva devaluació del preu del sòl. Per aquest motiu, els actius originals de la societat (15 milions d'euros) valen avui el que es deu d'hipoteques (vegeu Regió7 del 2 de novembre passat). El mes de juny, la societat va aprovar una reducció de capital que deixava el seu valor comptable en 260.000 euros.