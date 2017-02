Amazon crearà 500 llocs de treball a Espanya el 2017

Amazon manté la seva aposta per créixer a Espanya, on ha anunciat la creació de més de 500 nous llocs de treball fixes, la qual cosa suposa que, en només un any, augmentarà la seva plantilla més d'un 50%, i passarà dels 1.000 treballadors actuals als 1.500 que tindrà a final del 2017, segons ha informat el gegant del comerç electrònic en un comunicat.

En concret, la multinacional ha assenyalat que per cobrir aquestes vacants cerca tot tipus de perfils, amb diferent experiència, formació o habilitats i oferirà oportunitats tant a enginyers i desenvolupadors de programari com a persones amb menys experiència que cerquin una feina que els permeti formar-se i progressar en la seva carrera professional.

D'aquesta manera, els llocs de treball que crearà a Espanya al llarg d'aquest exercici se situaran en el 'Tech Hub' de la companyia i les seves noves oficines corporatives al centre de Madrid, així com a les diferents instal·lacions que conformen la xarxa logística d'Amazon a Espanya, inclòs el nou centre logístic de 60.000 metres quadrats actualment en construcció al Prat de Llobregat (Barcelona).

A més dels llocs de treball fixes que crearà de manera directa, els diferents negocis d'Amazon, com Marketplace, Amazon Web Services i Kindle Direct Publishing, en seguiran generant milers per a persones d'arreu d'Europa que volen muntar i gestionar els seus propis negocis.

D'aquesta manera, els 500 nous llocs de treball a temps complet que Amazon crearà a Espanya formen part dels més de 15.000 que la companyia estima generar a tot Europa i que constitueixen la xifra de contractació més alta que Amazon ha registrat fins ara en un sol any.



Cinc anys d'història a Espanya

El vicepresident i director general d'Amazon.es, François Nuyts, s'ha congratulat que la companyia segueixi creixent en el mercat nacional. "Cinc anys després d'haver llançat Amazon.es i d'explicar ja amb un equip a Espanya de més de 1.000 persones, vam seguir creixent. Només aquest any preveiem contractar 500 persones més", ha indicat.

"A Espanya hem trobat professionals d'altíssim talent i continuarem contractant i invertint a un ritme accelerat per seguir innovant en nom dels nostres clients", ha recalcat Nuyts.

Per la seva banda, el director general d'operacions d'Amazon per a Espanya i Itàlia, Fred Pattje, ha recordat que Amazon està "contínuament invertint en noves infraestructures logístiques a Espanya i, d'aquesta manera, crea noves oportunitats d'ocupació". "Volem seguir creixent i satisfer les necessitats dels nostres clients", ha subratllat.

"El procés de contractació per cobrir les noves vacants ja està en marxa. Tots els nostres llocs de treball ofereixen salaris competitius i més avantatges com l'assegurança mèdica privada, entre d'altres. Estic desitjant poder donar la benvinguda als treballadors dels nostres centres logístics aquest 2017", ha insistit.

El gegant del comerç electrònic ha destacat el programa 'Career Choice', que ajuda els treballdors dels centres logístics d'Amazon a formar-se en camps d'alta demanda, perquè poden desenvolupar la seva carrera professional, ja sigui dins d'Amazon o en altres companyies.

Aquest programa finança el 95% de les despeses de matrícula per a cursos formatius independentment de si les aptituds que s'hi adquireixin són rellevants o no per al seu lloc de treball a Amazon. Més de 2.000 treballadors a tota Europa han participat en el programa i cada dia s'inscriuen en aquesta iniciativa nous treballadors.