54 milions d'euros: la milionària pensió de l'expresident de Telefónica

César Alierta, expresident de Telefónica, s'ha endut una pensió de 54,2 milions d'euros del grup segons consta en el darrer informe de retribucions de consellers remés per la companyia a la Comissió Nacional del Mercat de Valors. Alierta, de 71 anys, va deixar la presidència executiva del grup l'abril de l'any passat. No obstant, es manté com conseller de la companyia i president executiu de la seva fundació. Segons l'informe, actualment rep una "assignació fixa anual especial" addicional de 500.000 euros pel "seu compromís de contribuir de forma especial" a les relacions institucionals del grup.

D'aquesta manera, Alierta ha rebut una de les pensions més elevades de la història empresarial espanyola, tot i que altres directius vinculats a la banca n'han cobrat de superiors. El rècord és d'Ángel Corcóstegui, exconseller delegat de Central Hispano, que va rebre 108 milions d'euros en sortir de l'entitat coincidint amb la fusió amb Banco Santander; Alfredo Sáenz, que va rebre 88 milions d'euros després d'abandonar el Santander el 2013; o José Ignacio Gorigolzarri, avui president de Bankia, que al 2009 va rebre 68,7 milions després de vuit anys com a conseller delegat de BBVA.