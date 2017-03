Alba, Rosa, Laura i Marta Tous reben el Premi Emprenedor de l'Any 2016 d'EY

Alba, Rosa, Laura i Marta Tous, presidenta, vicepresidenta Corporativa, directora general d'DayaDay i Membre del Consell d'Administració, i Directora de R + d, respectivament, de l'empresa joiera manresana TOUS, van ser distingides aquest dijous a la nit amb el Premi Emprenedor de l'Any, que celebra des de fa 21 anys l'empresa EY amb el patrocini de BNP Paribas i la col·laboració d'IESE.

Rosa Tous va recollir el guardó de mans del ministre d'Hisenda i Funció Pública, Cristóbal Montoro, en una cerimònia que va tenir lloc la passada nit de dijous a la Real Fábrica de Tapizes de Madrid i que va reunir més de tres-cents representants del món empresarial, polític i acadèmic, entre ells, el ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido.

Les quatre germanes Tous s'han alçat amb el premi en una final en què hi van prendre part dotze empreses procedents de les set zones geogràfiques. El jurat ha valorat que Tous va començar la seva activitat com un petit taller de rellotgeria el 1920 i es va començar a enlairar des de la dècada dels anys 60, sota la gestió de Rosa Oriol i Salvador Tous, pares de les guardonades, en apostar per un concepte de joieria innovador que es desmarca de l'alta joieria tradicional.