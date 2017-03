L'aprofitament de residus industrials a Manresa pot generar un estalvi d'1,35 milions d'euros

El projecte pilot de Manresa Simbiosi que s´ha portat a terme a la capital del Bages generarà un estalvi d´1,35 milions d´euros quan les vuit propostes en les quals quatre ja estan implantades i quatre en estudi, amb un total de 27 empreses implicades. Un cop estiguin totes en marxa, segon l´estudi, es millorarà la gestió de 12.000 tones de residus, 256 tones de les quals deixaran d'anar a l'abocador i també es generarà un estalvi d´11 tones de matèries primeres.

Segons ha explicat aquest divendres Verónica Kuchinow, de l´empresa Simbiosy que assessora la implantació del projecte, entre les propostes que hi ha ara en marxa destaca la botiga de les restes, on les empreses porten el que serien deixalles però que tenen valor i la posen a disposició d´altres. Un dels altres casos és de Señor i Fitaller. En aquest cas, residus de cartró i plàstic de la primera són aprofitats per la segona per embalar els seus productes de fusta. Denis Boglio, de Fitaller, ha explicat que «no només és un benefici econòmic. També ho és a nivell cultural dins de l'empresa, perquè ens sentim malament pels residus que generem».

Altres projectes en els quals treballen però encara no estan implantats és en la creació d´una xarxa de calor per a les indústries del sector plàstic o l´aprofitament de sorres i matèria orgànica per crear terra d´alta qualitat per a la jardineria, entre d´altres.

A més, per facilitar el contacte entre les empreses, ara es posa en marxa l´Oficina de Sinergies a la mateixa associació d´empresaris de Bufalvent. Aquesta oficina s'ha presentat en el marc d´una jornada en la qual també es va fer balanç del pla pilot de Manresa en Simbiosi.

En el balanç del pla pilot, el regidor de Qualitat Urbana i Serveis de l´Ajuntament de Manresa, Jordi Serracanta, ha assegurat «havíem de veure si el projecte tenia recorregut, i ara hem vist que en té molt». En aquest sentit va destacar que «el residu és un recurs i això és una oportunitat d´activitat econòmica i ambiental».

En aquest aspecte, el president de l´Associació d´Empresaris de bufalvent, Joan Llansó ha assegurat que l´aprofitament del que fins ara eren deixalles «portarà beneficis econòmics i finsi tot la creació de noves empreses i llocs de treball».

Pel que fa a la implantació del projecte, el director de l'Agència Catalana de Residus, Josep Maria Tost, ha explicat que el Govern «feia molt temps que anava al darrere d'un projecte com aquest perquè no teníem experiència en la simbiosi industrial a Catalunya, a diferència d'altres països europeus» i que ja es pensa en la seva expansió a altres punts. De fet, Serracanta, ha comentat que aquest projecte d´economia circular ha d´anar més enllà de Manresa i que «ha de continuar generant i creant oportunitats a tot el Pla de Bages».

Tot i que l´arrencada de Manresa en Simbiosi s´ha fet gràcies a una subvenció, Kuchinow es mostra convençuda que es tracta d´un projecte que és viable i sostenible econòmicament.