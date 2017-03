Peugeot-Citroën compra Opel

PSA Group, l´empresa propietària de Peugeot i Citroën, ha anunciat aquest dilluns la compra d´Opel/Vauxhall a l´americana General Motors. L´adquisició convertirà PSA en el segon grup automobilístic més gran d´Europa, després de Volkswagen, amb un 17% de la quota de mercat, segons ha indicat la pròpia companyia en un comunicat. PSA ha comprat Opel/Vauxhall per 1.300 milions d´euros i la filial financera de General Motors per 900 milions, i confia que la fusió permeti generar unes sinèrgies de 1.700 milions d´euros. El president de PSA, Carlos Tavares, ha dit que la compra "accelerarà" la recuperació d´Opel i que respectaran "els compromisos fets per GM als treballadors d´Opel/Vauxhall".

"Estem orgullosos d´unir forces amb Opel/Vauxhall i estem profundament compromesos a continuar desenvolupant aquesta gran companyia i a accelerar el seu canvi de rumb", ha assegurat el president de PSA. Segons ha indicat, l´objectiu de Peugeot/Citroën és gestionar l´empresa "capitalitzant les seves marques".

L´operació de compra inclou totes les operacions d´Opel/Vauxhall, les seves marques, les onze fàbriques, el centre d´enginyeria de Rüsselsheim, a Alemanya, i una plantilla d´uns 40.000 treballadors. General Motors, però, retindrà el control del seu centre d´enginyeria a Torí, Itàlia. El grup nord-americà també mantindrà els drets intel·lectuals de les seves llicències fins que PSA converteixi els vehicles a les seves plataformes, és a dir, fins que els nous models d´Opel integrin la tecnologia de Peugeot/Citroën.