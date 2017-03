Deporvillage tanca el 2016 doblant la facturació, fins als 22 milions d'euros

El portal manresà de material esportiu Deporvillage, especialitzat en roba i material esportiu, ha complert el seu pla de negoci i ha tancat el 2016 amb unes vendes de 22 milions d'euros, més del doble de les comptabilitzades durant l'exercici anterior. Un creixement per sobre del 100% que té en el mercat internacional la meitat del seu pes, segons dades de la companyia.



Xavier Pladellorens, CEO de l'empresa, explica que la clau del gran rendiment de Deporvillage durant l'any passat ha estat múltiple: «hem ampliat el catàleg, hem fet espots de televisió, hem optimitzat els processos, hem millorat els preus i l'experiència de compra i, a més, el públic ens coneix cada vegades més». Per a Pladellorens, «és difícil atribuir un percentatge a cadascun d'aquests factors, però tot sumat és el que ens ha donat aquest resultat».



Per a aquest exercici, l'empresa amb seu a l'edifici Impuls del Parc Central confia a obtenir una facturació d'entre 35 i 40 milions d'euros.



«El 2016 ha estat un any molt especial per a nosaltres, perquè hem entrat en la Champions League dels e-commerce d'esport europeus», asseguren els fundadors Xavier Pladellorens i Àngel Corcuera, que lideren un equip de 100 persones (50 a oficines i una cinquantena més en un magatzem subcontractat). Deporvillage gestiona la comercialització en línia d'un catàleg de 40.000 productes procedents de 500 marques. Amb una inversió acumulada de set milions d'euros, Deporvillage disposa d'una cartera de prop de 300.000 clients, repartits en els quatre països on l'empresa té presència: Espanya, França, Itàlia i Portugal. Les xifres de clients, segons números de la companyia, són de 1.000 diaris i més d'un milió de visites mensuals.



Deporvillage, que estudia obrir una botiga física a Manresa (com ja va avançar aquest diari el mes de setembre passat), està ampliant les seves instal·lacions a Impuls, ja que ha llogat la meitat (uns 200 metres quadrats) de les naus posteriors de l'edifici municipal. Per a aquest any, l'empresa confia a «consolidar el creixement i dimensionar-nos d'acord amb l'increment de volum». A més, continua Pladellorens, «la intenció és créixer en personal com ho estem fent pràcticament cada mes». Segons el CEO de la companyia, l'empresa ha pràcticament duplicat la seva plantilla a les oficines en l'últim any.



El model Deporvillage està essent un èxit, que pot ser llaminer per a la competència. Amb tot, Pladellorens afirma que «de moment no tenim cap oferta de compra, però sabem que és probable que en algun moment la possibilitat es pugui presentar. Amb tot, ara mateix no estem en aquesta fase, sinó en la de fer créixer la companyia». Tot i les successives entrades de capital en el negoci, els principals accionistes de Deporvillage continuen sent Pladellorens i Corcuera. En aquest moment les seves vendes internacionals ja suposen el 50% de la facturació, i el seu objectiu és consolidar-se com la plataforma líder al sud-est d'Europa.



Fundada el 2010 per Xavier Pladellorens i Àngel Corcuera, Deporvillage és la botiga en línia de material esportiu líder a Espanya, i un dels referents al sud d'Europa. El 2011 va rebre una empenta en guanyar al campus SeedRocket, fet que va donar entrada al projecte a reconeguts business angels. El 2015 es van incorporar a l'accionariat companyies de venture capital com l'espanyola Samaipata i la italiana P101, així com el Grup Mediaset -a través de la filial Ad4Ventures-, amb qui es va establir un acord per l'aparició a televisió a través d'espots publicitaris a Espanya i Itàlia.