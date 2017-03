Conserves Ferrer farà calçotades a Taiwan, Dublín i Ginebra

Coincidint amb la temporada de calçots, Ferrer, empresa familiar d'alimentació amb seu a Santpedor, ha engegat per tercer any una campanya per difondre i internacionalitzar el fenomen de les calçotades arreu del món. L'empresa preveu organitzar aquests esdeveniments a Taichung, Copenhaguen, Brussel·les, Frankfurt, Dublín, Ginebra, Zuric, Lille, entre d'altres, mentre negocia dur la festa també a Dubai, Sydney, Hèlsinki i Nova York. Segons fonts de l'empresa bagenca, en gairebé tots els casos es preveu que s'hi apleguin al voltant de 100 comensals, tant catalans com estrangers.



La propera calçotada de la campanya se celebrarà aquest dissabte 12 de març a Taichung-Taiwan, i serà organitzada pel grup Catalans a Taiwan.



Per exportar la tradició calçotaire, Ferrer col·labora amb diversos casals, centres i associacions de catalans a l'estranger. L'empresa de Santpedor s'encarrega de proveir la salsa i els pitets necessaris en tots els esdeveniments, mentre que la difusió de la festa es fa mitjançant les xarxes socials, web i altres mitjans.



«Volem seguir obrint mercats fora de Catalunya per al nostre producte estrella, tant al conjunt d'Espanya com arreu del món», explica Joan Ferrer, director de l'empresa. Ferrer realitza, al llarg de l'any, diverses accions per tal d'estimular la demanda de productes catalans a l'estranger.



La companyia exporta actualment a més de 50 països i les vendes en mercats exteriors van suposar l'any passat el12% de la seva facturació. L'empresa bagenca té una sòlida presència a Europa (especialment als Països Baixos, Alemanya i França) i una bona implantació a l'Amèrica Llatina, entre d'altres zones del planeta. Entre els productes Ferrer més venuts fora de l'Estat espanyol figuren les sopes, les salses i algunes conserves vegetals. Així, del catàleg de productes de l'empresa destaquen el gaspatxo, la salsa brava, la salsa allioli i el tomàquet sofregit casolà.



L'empresa Ferrer ha ampliat recentment la seva gamma de productes amb un caldo de pollastre halal, que ha presentat a la fira Gulfood.