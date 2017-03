Consells per reservar els vols més econòmics per Setmana Santa

Consells per reservar els vols més econòmics per Setmana Santa

Ara que falten poques setmanes per Setmana Santa, és el millor moment per reservar els vols a ciutats europees per a aquestes vacances amb un descomptes del 12 per cent respecte als preus mitjans, segons l'últim estudi del metacercador Skyscanner.

Per poder gestionar els vols domèstics al millor preu, convé reservar els bitllets d'avió amb 13 setmanes d'antelació i així podran gaudir de descomptes de fins al 9 per cent de mitjana. Per destinacions europees, però, el moment ideal per gestionar-les és amb sis setmanes d'antelació, el que pot arribar a aportar als usuaris un estalvi en el cost dels bitllets del 12 per cent.

Per als que vulguin volar a altres continents, en canvi, és millor avançar-se en la gestió, ja que amb 25 setmanes d'anticipació podran trobar vols un 8 per cent més econòmics que la mitjana.



Principals destinacions

Els espanyols solen optar per realitzar viatges de curta o mitja distància per Setmana Santa. Així, les destinacions més reservades a dia d'avui per aquests quatre dies festius són les ciutats europees de Londres, Roma, París o Lisboa. Pel que fa a destins nacionals, els que més turistes reben per Setmana Santa són Madrid, Barcelona i Palma.

Siguin domèstics, europeus o transoceànics, els espanyols desconeixen el millor moment per reservar els seus vols. Un recent estudi que el metacercador s'ha realitzat a 1.000 viatgers confirma que només el 28% dels enquestats gestiona els seus vols en el moment oportú.

Però, són els espanyols previsors o massa confiats? Sembla que pequem més del segon, ja que el 60 per cent dels viatgers consultats indica haver-se penedit en diverses ocasions per esperar massa a comprar els seus bitllets d'avió.

I és que el 30 per cent acostuma a tramitar els vols a destinacions europees amb una mitjana de quatre setmanes d'antelació i el 10 per cent ho fa en l'últim moment, dues setmanes abans del viatge.

Pel que als més previsors es refereix, el 8 per cent dels enquestats formalitza els seus bitllets amb cinc mesos d'anticipació, i el 18 per cent tres o quatre mesos abans, cosa que provoca penediment al 22 per cent dels enquestats.

Els temps són diferents per als vols transoceànics, per als quals és aconsellable realitzar les gestions de reserva amb una antelació de 25 setmanes i poder obtenir un 8 per cent de descompte.



Altres consells per estalviar



A més de triar les destinacions més barats per gaudir de les vacances, cal seguir una sèrie de consells per aconseguir sempre els preus més econòmics.

El primer, configurar alertes. Els preus fluctuen, especialment quan s'acosta la data.

No està de més fer cerques sense destí. La recerca de vols a qualsevol lloc és perfecta per descobrir quines són les destinacions més barats als de volar.

Finalment, cal comprovar els preus dels aeroports propers. Cal mirar diferents opcions des d'on emprendre el viatge, a través de l'opció d'aeroports propers, ja que les diferències de preu entre un aeroport o un altre poden ser significatives.