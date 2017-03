La cardonina E2S estrena local i projecte a Manresa

L'empresa cardonina de comunicació creativa E2S trasllada les seves instal·lacions a Manresa després d'una dècada a Cardona, i inicia un nou projecte, anomenat Zero, d'assessorament en innovació creativa per a empreses petites i mitjanes. La intenció de l'empresa és «créixer i apropar-nos als clients, i de Manresa valorem la seva centralitat, la seva bona connectivitat amb tot el país i la proximitat amb el tren, el clima econòmic que va respirant Manresa i l'aposta de l'Ajuntament per afavorir la indústria creativa», explica Dani Sala, director de Projectes, Televisió i Continguts d'E2S i fundador de l'empresa juntament amb Núria Sala.



Zero és un mètode d'innovació creativa desenvolupat per Dani Sala i Núria Sala per ajudar les empreses a desenvolupar-se, transformar-se i reiventar-se. L'espai de Manresa, de 360 metres quadrats i ubicat al número 20 del carrer d'Alfons XII, permet interaccionar amb els clients. «És el terreny de joc», diu Núria Sala.



Per al nou projecte, E2S compta amb Josep Lluís Sánchez i Mercè Gamell, que provenen d'Infonomia, l'empresa del guru de la innovació Alfons Cornella. Precisament Cornella va ser el primer client d'E2S, el 2006, quan Dani Sala i Núria Sala, formats a Regió7, van fundar l'empresa (originalment de projectes audiovisuals) després de guanyar el premi Actual Catalunya de la CCRTV per un documental sobre l'anorèxia i el premi nacional de màrqueting per la seva col·laboració amb La Bruixa d'Or.



A l'espai dedicat a Zero de les noves instal·lacions d'E2S, «hi duem a terme la part central del nostre mètode, amb totes les eines creatives desenvolupades per un equip de professionals especialistes en innovació», explica Dani Sala. En el mateix espai, «també hi farem sessions d'exploració, ideació i visualització de projectes».



E2S, que inaugurarà oficialment el nou local a final de març, és integrat per un equip multidisciplinari format per una desena d'especialistes en publicitat, disseny, audiovisual i multimèdia. Amb el nou projecte, E2S s'associa amb el Grupo Lavinia, fet que li permet tenir local també a Barcelona.